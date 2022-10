Parlamento: Patuanelli, ‘da figure istituzionali centrodestra pessimo inizio’**

Ottobre 18, 2022

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – “Mi sono ripromesso di giudicare l’operato delle massime figure istituzionali di questa nuova maggioranza nei fatti del loro mandato, al momento l’inizio è pessimo e di istituzionale vedo ben poco”. Così all’Adnkronos il ministro alle Politiche agricole in quota M5S Stefano Patuanelli, mettendo nel mirino in particolare alcuni atteggiamenti del neo presidente del Senato, Ignazio La Russa: dalla presenza nella sede di Fdi ieri, a vertice Meloni-Berlusconi in corso, alle parole della seconda carica dello Stato sulla polemica per la foto del Duce al Mise.