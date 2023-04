Parlamento: Pd, ‘maggioranza non vuole confronto, su voto giudici non partecipiamo’**

Aprile 27, 2023

Roma, 27 apr (Adnkronos) – “In assenza di una volontà di confronto con l’opposizione, da parte nostra l’orientamento è quello di non partecipare al voto”. Lo fanno sapere fonti parlamentari del Pd in vista delle votazioni, alla Camera e al Senato, per l’elezione di due componenti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, di due componenti il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, di due componenti il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

I gruppi del Partito democratico della Camera e del Senato si sono riuniti nel primo pomeriggio proprio per fare il punto sulle votazioni del pomeriggio.