Parlamento: prossima settimana Governo riferisce a Camera e Senato su Pnrr**

16 Maggio 2025

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – Settimana importante per conoscere le prospettive del Pnrr. Il Governo infatti mercoledì 21 alle 16.15 alla Camera e giovedì 22 alle 10 al Senato riferirà sulla revisione degli investimenti e delle riforme inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Per il resto l’Aula di Palazzo Madama sarà chiamata ad esaminare ed approvare ben tre decreti legge: due trasmessi dalla Camera contenenti, rispettivamente, le disposizioni sui Cpr in Albania e sulle assicurazioni per i rischi legati alle calamità naturali, l’altro in prima lettura riguardante il Pnrr e l’avvio del prossimo anno scolastico.

A Montecitorio si torna a parlare della guerra in Medio Oriente, con l’esame della mozione presentata da Pd, M5S e Avs sulla situazione in Cisgiordania e la striscia di Gaza, in programma nella mattinata di mercoledì 21. Sempre alla Camera, martedì pomeriggio, esame del decreto legge già licenziato dal Senato in materia di cittadinanza. Mercoledì pomeriggio alle 15 tradizionale Question time, in calendario invece al Senato giovedì pomeriggio sempre alle 15.