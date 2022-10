Parlamento: Renzi, ‘da Pd e M5S patto per spartirsi ruoli garanzia’**

Ottobre 12, 2022

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – “Oggi il Pd e i 5stelle anziché rispettare le regole istituzionali hanno deciso di spartirsi tutti i ruoli di garanzia, contro il naturale diritto del Terzo Polo, creando una lesione istituzionale”. Così Matteo Renzi nel corso della presentazione del libro di Claudio Cerasa ‘Le catene della destra’.

“Faranno anche un accordo per fare opposizione insieme, ma poi nel Pd dovranno scegliere: sono per il rigassificatore di Piombino sì o no? Per il lavoro o per i sussidi? Per il termovalorizzatore sì o no?”.