Parlamento: Richetti, ‘incontro? Pd ha confermato no trattativa, basta giochetti’**

Ottobre 18, 2022

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – “Ho ricevuto una telefonata da Marco Meloni per vederci domani. Io gli ha detto ‘benissimo, allora c’è la disponibilità a riconoscere al Terzo Polo una della 4 vicepresidenze tra Camera e Senato’. La risposta di Meloni è stata no…”. Così Matteo Richetti, capogruppo Azione/Iv alla Camera, all’Adnkronos.

“Mi ha detto l’incontro serviva per parlare di altre nomine. Delle giunte, delle presidenze di commissioni… Io ha ripetuto che noi siamo pronti a votare il candidato del Pd, se loro votano il nostro e non quello dei 5 Stelle. Meloni ha detto che non sono disponibili. E allora perché tutta questa fretta di vederci domattina? Basta con questi giochini, basta con il campo largo. Se sono disponibili, noi ci mettiamo a sedere. Se ci dobbiamo vedere tanto per vederci, non capisco il senso della telefonata”.