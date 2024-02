Parlamento: Sgarbi, Covid, Ddl Nordio e premierato in agenda di Camera e Senato**

Febbraio 9, 2024

Roma, 9 feb. (Adnkronos) – Il caso Sgarbi continua a tenere banco in Parlamento. Salvo novità, l’aula di Montecitorio ha in calendario nella seduta di mercoledì prossimo la mozione delle opposizioni per il ritiro delle deleghe al sottosegretario alla Cultura. Ma l’agenda della Camera, come quella del Senato, per la prossima settimana prevede tanti altri temi da circoletto rosso.

I deputati torneranno a riunirsi martedì prossimo e al primo punto dell’Odg ci sono le mozioni sul Medio oriente firmate da Schlein per il Pd, Silvestri per il M5s, Rosato per Azione e Faraone per Iv. A seguire, tra gli altri temi, l’esame della Pdl per istituire la commissione di inchiesta sul Covid. Il mercoledì sarà dedicato al Question time, a Sgarbi e al voto sull’integrazione della Commissione di Vigilanza Cdp, mentre giovedì dalle 15 approda in aula il decreto milleproroghe con la discussione generale e l’annunciata richiesta di fiducia.

Il calendario prevede il voto del decreto (in scadenza il 28 febbraio, ma da inviare al Senato) lunedì 19 con le dichiarazione di voto sulla fiducia alle 13, il voto dalle 14,40 e poi dalle 15,40 l’esame degli Odg, dichiarazioni di voto finale e voto finale. Martedì 20 febbraio in aula è invece prevista la discussione della mozione Piccolotti (Avs) sulla libertà di informazione.

(Adnkronos) – Il piatto forte dell’aula del Senato per la prossima settimana è, invece, il Ddl Nordio sulla riforma della giustizia previsto dalle 16 di martedì 13 febbraio, con voto atteso in serata per la prima lettura. Anche palazzo Madama, sempre martedì, è chiamato a esprimersi per la scelta dei componenti della commissione di Vigilanza sulla Cdp (e anche su due segretari d’aula).

Il Senato, mercoledì, ha all’Odg la legge di delegazione europea e poi, da giovedì, l’aula dovrebbe essere chiamata a esprimersi sulla ratifica del protocollo Italia-Albania (in commissione Affari costituzionali) e il Ddl su bullismo e cyberbullismo. Sempre la commissione Affari costituzionali, però, per tutta la settimana si occuperà del premierato con l’esame degli emendamenti.