Parlamento: spazio e caro bollette in Odg lavori prossima settimana**

28 Febbraio 2025

Roma, 28 feb (Adnkronos) – Il Ddl spazio e il caro bollette sono alcuni degli argomenti all’ordine del giorno dei lavori delle aule parlamentari la prossima settimana. Alla Camera si riprende lunedì alle 14,30 con la discussione generale del Ddl delega al governo, già approvato dal Senato, per la riforma del sistema sanzionatorio in materia finanziaria.

A seguire la discussione generale sul Ddl spazio appena approvato in commissione con tanto di polemiche per le osservazioni via social di Andrea Stroppa, il referente in Italia di Elon Musk. Martedì, oltre alla prosecuzione degli argomenti già all’Odg, tra gli altri punti si unisce l’esame delle mozioni sul caro bollette. L’ultima capigruppo di Montecitorio aveva inoltre stabilito che il seguito dell’esame della mozione di sfiducia nei confronti del Guardasigilli Carlo Nordio, con voto, si terrà il 4 o il 13 marzo a seconda dell’andamento dei lavori dell’aula.

Al Senato la ripresa è fissata per martedì 4 alle 16,30 con l’esame del Ddl sull’ex Ilva. In calendario, se chiuso l’esame in commissione, c’è anche il Ddl 103 in materia urbanistica ed edilizia, noto come ‘savla Milano’, già approvato alla Camera. Sia a palazzo Madama che a Montecitorio sono confermati i tradizionali appuntamenti con il Qt e gli atti di sindacato ispettivo.