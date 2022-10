Ottobre 13, 2022

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – “I nomi della destra per la presidenza delle Camere sono una minaccia per la comunità Lgbt+. La Russa urlava ‘culattone’ contro un studente, Fontana negava l’esistenza delle famiglie arcobaleno. Vigileremo perché non utilizzino il loro ruolo per attaccare i diritti”. Così Alessandro Zan del Pd su twitter.