Parma: Letta, ‘qui campo largo, città diventi avanguardia schema nazionale’**

Maggio 16, 2022

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – “Sono qui non solo per testimoniare che è il modo giusto e il metodo giusto ma soprattutto per sostenere Michele e per dire che quello che si è fatto a Parma si può fare a livello nazionale” dove “l’integrazione tra le diverse parti del campo largo è ogni giorno forte e maggiore”. Così Enrico Letta a Parma con il candidato sindaco Michele Guerra.

“Questa unità sarà fondamentale e positiva anche per il dopo. Dovremo essere una grande Parma. A livello nazionale per far decollare l’integrazione ma credo che avrà grande successo. Parma tante volte è stata un’eccezione rispetto allo schema nazionale, invece vorrei diventasse una mosca cocchiera, un’avanguardia rispetto allo schema nazionale”.