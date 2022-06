Parma: Pizzarotti, ‘debacle Lega, ora avanti con Guerra sarà grande sindaco’

Giugno 13, 2022

Roma, 13 giu. (Adnkronos) – “Già al primo turno quasi il 45% dei parmigiani ha scelto Michele Guerra come prossimo sindaco di Parma. Ha scelto di marciare verso il futuro di questa città senza farsi abbindolare dalle sirene del passato che, tanto per cominciare, non è mai stato roseo come l’ex sindaco vorrebbe far credere, anzi”. Così Federico Pizzarotti su Fb.

“Parma è una città a vocazione europea, che guarda al benessere e alla qualità della vita, alla difesa dell’ambiente, dei diritti e alla crescita delle famiglie e del suo piccolo e medio commercio. Tutte qualità, queste, espresse dalla forza civica e di centrosinistra in appoggio a Michele Guerra. Ma non è finita qui, per esperienza dico che la partita è appena iniziata: ora si tratta di convincere della nostra proposta tutti i parmigiani che hanno votato le altre liste, tutte vicine alle nostre idee e certamente lontane da quelle della Lega, che sta dietro a Vignali”.

“Sono contento per Effetto Parma: benché le liste civiche fossero tante, la nostra si è dimostrata la più forte, persino più forte di alcuni partiti nazionali come Fratelli d’Italia e Lega. So che in Consiglio Comunale continuerà a fare bene, di questo ne vado fiero”.

“Non mi sorprende, di contro, il risultato della Lega, e cito questa -aggiunge Pizzarotti- perché a Parma ha eletto ben 4 parlamentari che in 5 anni non hanno prodotto un solo risultato utile per la città e per i parmigiani, non si sono mai visti né sentiti. Una volta eletti sono scomparsi nel porto delle nebbie di Roma. Il voto di oggi è anche dovuto a questo: se non lavori per il territorio, se te ne freghi dei parmigiani, i parmigiani giustamente ti voltano le spalle. Giustamente”.

“Ora avanti, perché di fronte ci sono due settimane importantissime. Michele Guerra sono convinto sarà un grande sindaco per Parma, la città ha bisogno della sua forza gentile”.