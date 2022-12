Dicembre 21, 2022

Roma, 21 dic. (Adnkronos) – “Il Movimento sociale italiano era il più democratico fra i partiti italiani, pensate che si votava non solo sulle candidature in lista ma perfino sul posto in lista”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, conversando con i cronisti al termine dello scambio di auguri natalizi con la stampa parlamentare.