Partiti: sondaggio Ixè, Fdi al 27,1%, segue Pd al 23,1**

11 Dicembre 2024

Roma, 11 dic. (Adnkronos) – Gli orientamenti di voto di dicembre confermano la posizione di testa per Fdi (27,1%), pur in calo dell’1,7% rispetto alle Europee di giugno. E’ quanto emerge dal sondaggio dell’Istituto Ixè. Segue il Pd che si attesta 23,1%, in calo di un punto rispetto al voto di giugno, mentre recupera circa 2 punti il M5S ottenendo il 12,1%. Seguono Forza Italia al 9,8% e la Lega al 9,4%. Stabile Avs con il 6,8%. L’Istituto ha anche testato il ‘valore’ della fiamma nel simbolo di Fdi: tra gli elettori orientati a votare il partito di Giorgia Meloni l’eliminazione della fiamma costerebbe il 2% dei consensi.