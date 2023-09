Partiti: sondaggio Ixe, Fdi al 30,4%, Pd a 20,8%, scendono Lega e Fi

Settembre 14, 2023

Roma, 14 set. (Adnkronos) – Dopo due mesi di assenza, ecco di nuovo i sondaggi politici dell’Istituto Ixe. Rispetto alle ultime rilevazioni del 19 giugno, il partito della premier Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, cresce dello 0,2% arrivando al 30,4%, ma non è il solo: anche il Partito democratico e il Movimento crescono nelle stime di mezzo punto percentuale, arrivando il primo al 20,8% e il secondo al 17,1%. Per quanto riguarda, invece, la Lega e Forza Italia le percentuali sono viste al ribasso: per il partito di Matteo Salvini dall’8,3% di giugno si passa al 7,4%, per quello di Antonio Tajani dal 7% si scivola al 5,9%.

L’Alleanza Verdi e Sinistra, dal canto suo, recupera lo 0,3% arrivando al 4,4% e Azione di Carlo Calenda e Italia viva di Matteo recuperando (anche loro) mezzo punto percentuale arrivando rispettivamente al 3,6% e 2,7% dei potenziali consensi. Per l’Italia con Paragone arriva al 2%, siuperando +Europa, che perde lo 0,5% ed è fotografata all’1,8%. Noi Moderati e gli altri gruppi del centrodestra salgono all’1,4%.

Tornando alla presidente del Consiglio, e in particolare al suo governo, nonostante la crescita del suo partito, la fiducia nell’esecutivo si ferma al 42%, un punto percentuale in meno rispetto a giugno e addirittura 18 punti percentuali in meno rispetto all’ultimo mese dell’esecutivo di Mario Draghi.