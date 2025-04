Pasqua: Mattarella a italiani, ‘buona Pasqua, grazie per auguri per la mia salute’**

20 Aprile 2025

Roma, 20 apr (Adnkronos) – “Alle concittadine e ai concittadini auguro sentitamente buona Pasqua e vi unisco un particolare ringraziamento per gli auguri che mi sono stati rivolti in questi giorni per la mia salute”. E’ il messaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella pubblicato sui social del Quirinale.