Pasta, Barilla: “Forte instabilità per guerra Ucraina e maltempo, difficile programmare”

Luglio 26, 2023

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Questo è un periodo di fortissima instabilità da tutti i punti di vista, economico e sociale. Ci sono situazioni fuori controllo per cui siamo in balia degli eventi dove è quasi impossibile fare della programmazione sul futuro”. Ad affermarlo è Paolo Barilla, presidente di Unione italiana Food e vicepresidente del gruppo Barilla, a margine della presentazione della campagna promozionale del Masaf e di Ismea sulla pasta. “I fattori climatici e altri come la guerra in Ucraina sono delle variabili che agiscono contemporaneamente su tutte le produzioni del mondo” ha aggiunto spiegando che “siamo in ballo ogni giorni facendo il nostro mestiere che è quello di rendere il prodotto sempre migliore qualitativamente e renderlo accessibile e sicuro”.

Quanto al maltempo ha detto: “Tutto complica in questa situazione come quello che è successo in Brianza con i temporali sulle colture di quelle zone, il pomodoro è stato impattato in alcune zone d’Italia, il grano in altre”. Quanto a eventuali speculazioni il presidente ha detto “è un fenomeno che appartiene semmai ad altri mondi ma non a quello dell’impresa”.