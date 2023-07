Patrick Zaki laureato con 110 e lode, video collegamento dall’Egitto

Luglio 5, 2023

Roma, 5 lug. (Adnkronos) – Si è laureato oggi con 110 e lode Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’Università Alma Mater di Bologna che ha potuto discutere la sua tesi in collegamento video. ”Speriamo di abbracciarti presto e festeggiare a Bologna”, ha auspicato il Rettore Giovanni Molari. ”Tutto è impossibile finché non si realizza”, ha detto Patrick Zaki citando Mandela e affermando che ”lo studio è stata la mia resistenza, oggi sono felice”.

”Sono stato fortunato ad essere parte dell’Università di Bologna e del comune di Bologna. Sarò per sempre grato per tutto il supporto e l’affetto che ho ricevuto da tutta l’Italia. Spero di tornare presto a Bologna per completare la mia felicità”, ha poi scritto su Twitter lo studente egiziano.

”Nonostante gli ostacoli, la sua determinazione è stata forte ed è riuscito a raggiungere questo importante traguardo. Gli auguriamo che possa continuare il suo percorso di attivismo per i diritti umani da persona libera”, ha commentato in un post su Twitter Amnesty Italia.