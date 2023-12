Pattinaggio: cala il sipario sull’Isu Grand Prix, sei azzurri a Pechino per l’atto conclusivo

Dicembre 6, 2023

Pechino, 6 dic. – (Adnkronos) – L’Isu Grand Prix si prepara a vivere il proprio epilogo tra giovedì 7 e domenica 10 dicembre. Il ghiaccio del National Indoor Stadium di Pechino (Cina), infatti, è pronto ad ospitare le finali del massimo circuito di pattinaggio di figura. L’Italia, presente nella capitale cinese con sei pattinatori, sarà rappresentata in due delle quattro specialità. Sara Conti-Niccolò Macii e Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini saranno ai nastri di partenza tra le coppie di artistico mentre Charlène Guignard-Marco Fabbri proveranno a distinguersi nella danza su ghiaccio. L’evento, riservato ai migliori sei in ciascun ambito sulla base dei risultati delle tappe tenutesi tra fine ottobre e fine novembre, rappresenta un test importante per tutti gli azzurri in vista dei prossimi delicati impegni della stagione: Europei, Four Continents e Mondiali. Il movimento tricolore va a caccia della doppia cifra in Asia, dopo aver messo a segno il nuovo primato nazionale in una singola edizione del Grand Prix in virtù dei nove podi conquistati nelle precedenti sei fermate.