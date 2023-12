Pattinaggio: Cdm velocità, Ghiotto trionfa nei 10.000 metri a Stavanger e Malfatti 3°

Dicembre 2, 2023

Stavanger, 2 dic. – (Adnkronos) – L’Italia si prende la scena nella penultima giornata della terza tappa della Coppa del Mondo di pattinaggio di velocità. Il ghiaccio della Vår Energi Arena Sørmarka di Stavanger (Norvegia), infatti, è stato teatro del doppio podio azzurro firmato da Davide Ghiotto e Michele Malfatti, che si sono piazzati rispettivamente al primo e al terzo posto nella prova inaugurale di questa stagione sulla distanza dei 10.000 metri. Il campione mondiale in carica di questo format ha chiuso la sua gara con il tempo di 13:02.71, mettendosi alle spalle sia il canadese Ted-Jan Bloemen (13:12.33) sia il connazionale (13:12.89). Quest’ultimo, precedendo l’olandese Jorrit Bergsma (13:16.88), si è regalato il primo podio individuale della carriera sul massimo circuito. Per Ghiotto, invece, è la prima vittoria stagionale in Coppa del Mondo dopo i due secondi posti ottenuti tra Obihiro (Giappone) e Pechino (Cina), in entrambe le circostanze sulla distanza più breve dei 5.000 metri.