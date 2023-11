Pattinaggio: Grand Prix de France, 7 azzurri in gara ad Angers

Novembre 2, 2023

Angers, 2 nov. – (Adnkronos) – Sarà Angers ad ospitare il Grand Prix de France, terzo appuntamento stagionale del massimo circuito di pattinaggio di figura. Sul ghiaccio transalpino proveranno a recitare un ruolo da protagonisti ben sette azzurri: Nikolaj Memola (singolo maschile), Sara Conti/Niccolò Macii e Anna Valesi/Manuel Piazza (coppie di artistico) e Charlène Guignard/Marco Fabbri (danza). L’unica specialità che vedrà l’assenza del tricolore, dunque, sarà il singolo femminile. Tante le ambizioni dell’Italia, reduce dal duplice terzo posto ottenuto la settimana scorsa al Grand Prix di Vancouver rispettivamente da Matteo Rizzo nel singolo maschile e da Lucrezia Beccari/Matteo Guarise tra le coppie di artistico. L’evento si disputerà presso l’Angers Ice Parc e prenderà ufficialmente il via venerdì 3 per concludersi sabato 4 novembre, giornata decisiva per stabilire i podi di tutte e quattro le specialità.