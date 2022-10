Pavia: incontro in Prefettura per aumentare sicurezza dopo aggressioni a conducenti bus

Ottobre 6, 2022

Milano, 6 ott. (Adnkronos) – A seguito degli ultimi episodi di aggressione contro i conducenti di autobus di Autoguidovie, nella mattinata odierna si è tenuto nella Prefettura di Pavia un incontro presieduto dal prefetto Paola Mannella a cui hanno partecipato il questore, il comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri e rappresentanti dell’agenzia per il trasporto pubblico locale e della società Autoguidovie.

Nel corso dell’incontro, il prefetto ha promosso una più stretta collaborazione tra le forze di polizia e la società che gestisce il trasporto pubblico locale, con l’intento di innalzare i livelli di sicurezza. In particolare, si è concordato di approfondire le possibili modalità di allarme che, al verificarsi del pericolo, consentano un rapido intervento delle forze di polizia a difesa del personale in servizio sugli autobus. Allo studio anche un percorso formativo condiviso, dedicato agli autisti, sui comportamenti più idonei da tenere in caso di aggressioni.