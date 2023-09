Pavia: peste suina, polizia e Ats sgomberano rifugio a Sairano, abbattuti tutti i maiali

Settembre 20, 2023

Milano, 20 set.(Adnkronos) – E’ stato sgomberato nelle prime ore di stamane il rifugio Cuori Liberi di Sairano, in provincia di Pavia, dove decine di attivisti si erano radunati per difendere i maiali ospiti del Santuario. Lo riporta l’associazione ‘Essereanimali’, spiegando che “gli uomini di polizia e Ats si sono presentati tra le 6 e le 7 di questa mattina, le camionette della polizia hanno circondato il rifugio, poi gli animalisti sono stati invitati a lasciare il rifugio altrimenti sarebbero stati portati in Questura. Alcuni attivisti hanno tentato di resistere, ma sono scattate le cariche ed alcuni sono rimasti feriti ed è stato necessario l’intervento del 118”.

Da alcuni giorni gli attivisti erano sul posto per tenere sotto controllo la situazione e curare, insieme alla veterinaria ufficiale del santuario, i 10 maiali presenti al rifugio. Gli animali, però, erano ritenuti a rischio perché troppo vicini agli allevamenti colpiti dai primi focolai di peste suina africana del Nord Italia. Così sono stati tutti abbattuti.

“Nella giornata di ieri -sostiene ancora l’associazione- le principali associazioni per la protezione degli animali italiane -Animal Equality Italia, Animal Law Italia, Ciwf Italia, Enpa, Essere Animali, Lac-Lega Abolizione Caccia, Last Chance for Animals, Lav-Lega Antivivisezione, Leal, Leidaa, Lndc – Animal Protection e Oipa Italia- avevano scritto alle autorità competenti per chiedere di non abbattere i maiali sani e portatori sani del virus e di accogliere la richiesta della Rete dei Santuari di animali liberi di un incontro con tutte le autorità interessate, al fine di valutare soluzioni non cruente, per salvaguardare la vita dei suini ancora sani presenti all’interno del rifugio. Tali richieste, però, sono state tutte ignorate, in sfregio anche della decisione del Tar che ha fissato per il 5 di ottobre l’udienza per esaminare la posizione dell’Ats e quella del rifugio stesso”.