Pavia: protocollo d’intesa scuole sicure, prefetto e sindaco Stradella siglano accordo

Novembre 15, 2023

Milano, 15 nov.(Adnkronos) – E’ stato sottoscritto oggi a Palazzo Malaspina, sede della prefettura di Pavia, dal prefetto Francesca De Carlini e dal sindaco di Stradella, Alessandro Cantù, il protocollo di intesa finalizzato a dare avvio sul territorio alla campagna ‘Scuole Sicure’ per l’anno 2023-2024, con risorse pari a circa 12.000 finanziate dal ministero dell’Interno a valere sul fondo per la sicurezza urbana.

Il progetto, già approvato in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica lo scorso 31 ottobre, ha l’obiettivo di rafforzare la prevenzione e il contrasto del fenomeno del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici e prevede l’installazione di tre nuove postazioni di videosorveglianza nei pressi della scuola media Depretis e dell’istituto di istruzione superiore Faravelli, plessi che, con un bacino complessivo di oltre 1.000 studenti, rappresentano sul territorio un punto centrale di incontro e aggregazione per le giovani generazioni.

Il sindaco di Stradella Cantù ha evidenziato come l’Amministrazione prosegua nel percorso tracciato di miglioramento della sicurezza e della vivibilità della città ed ha espresso il proprio ringraziamento al prefetto che, con la sua costante presenza e collaborazione, permette di progettare un futuro sereno per i giovani. Si tratta di uno strumento in più per la prevenzione e il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi delle scuole, luoghi che devono essere sicuri quali fulcro del percorso di crescita e formazione dei ragazzi. La città di Stradella quest’anno è stata inserita tra i 171 Comuni italiani individuati a livello nazionale quali destinatari del contributo ministeriale e grazie alla progettualità redatta dal Comune e alla sigla del protocollo odierno, un nuovo tassello per rendere più sicure le nostre scuole sarà presto realtà, così il prefetto a margine dell’incontro.