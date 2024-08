Pavia: ragazza morta in strada, grave l’amica, ipotesi incidente in monopattino**

5 Agosto 2024

Milano, 5 ago. (Adnkronos) – Una ragazza è stata trovata senza vita in strada in via Bonomi Ottavio a Pavia, l’amica è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale San Matteo, accanto alle due amiche e coetanee (17-18 anni) è stato trovato un monopattino. E’ questa la scena su cui sta indagando la questura di Pavia. Il probabile incidente, secondo le prime informazioni, è avvenuto la scorsa notte intorno alle ore 2. Massima riservatezza sul fronte del lavoro della Scientifica e anche sull’identità delle due amiche. Per la giovane, trovata in arresto cardiaco e trasportata in ospedale, le condizioni restano gravi.