Pavia: uomo ucciso, confessa l’amico ‘l’ho colpito alla testa’**

6 Maggio 2024

Milano, 6 mag. (Adnkronos) – Delitto risolto a Pavia. E’ stato arrestato Fausto Baiguera, 69 anni, il padrone dell’appartamento dove sarebbe avvenuta la lite che ha portato alla morte di Julio Antonio Rosario Santos, 36enne originario della Repubblica Dominicana. L’uomo, sentito dai carabinieri, ha fornito subito poche e parziali ammissioni, prima di restare in silenzio.

“Gli ho dato una botta alla testa” la versione fornita in evidente stato di agitazione. Il 69enne ha raccontato di aver colpito l’amico alla testa, sebbene non risultano ferite evidenti al capo, poi di aver trascinato il cadavere fuori dalla villetta di viale Cremona all’angolo con via Torello. Sarà l’autopsia a fornire ulteriori dettagli sulla morte. Il 69enne, amico-coinquilino della vittima, deve rispondere di omicidio.