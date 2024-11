Pazienti: “Insieme facciamo rete per migliorare qualità vita 16 mln italiani”

7 Novembre 2024

Roma, 7 nov. (Adnkronos Salute) – “Obiettivo delle associazioni dei pazienti è riuscire ad avere un’unica voce, perché anche se le patologie sono differenti i bisogni e le esigenze sono molto simili, quindi penso che sia proprio questo l’elemento che ci deve unire per fare rete”. Così Giovanna Campioni di Aicca (Associazione italiana cardiopatici congeniti bambini e adulti), intervenendo oggi alla Camera dei deputati a un incontro con la stampa per fare il punto sul percorso della proposta di legge numero 1326 su ‘Disciplina della partecipazione delle associazioni di pazienti e delle organizzazioni di cittadini ai processi decisionali pubblici in materia di salute’.

“Noi pazienti non portiamo avanti la nostra storia personale, ma l’esperienza di migliaia di pazienti – spiega Campioni – Il nostro coinvolgimento e la nostra opinione nei processi decisionali in materia di salute aiuterebbe a creare un sistema ottimale per migliorare la qualità di vita di tante persone con le loro fragilità”. Poi ricorda il “nostro percorso iniziato nel 2023 con la creazione della Janssen Patient Association Lab”, iniziativa che mira a creare opportunità di confronto con le associazioni, al fine di dare maggiore spazio alla voce dei pazienti individuando opportunità, spunti e possibilità di innovazione capaci di incidere nell’evoluzione delle politiche sanitarie. “Ecco perché crediamo tanto nella proposta di legge AC 1326 – sottolinea Campioni – e l’asupicio è che possa essere un inizio al fine di creare un sistema che migliori e ottimizzi il lavoro di tutti”.

La Patient Association Academy, un modello di collaborazione tra le associazioni pazienti e le organizzazioni civiche operanti in diverse aree terapeutiche, “è costituita da 40 associazioni di pazienti – evidenzia Federica Balzani di Aism (Associazione italiana sclerosi multipla) – che si occupano di diverse aree terapeutiche e rappresentano di fatto una community di oltre 16 milioni di persone affette da varie patologie. L’Academy ha il fine di accompagnare le associazioni di pazienti in un percorso di rafforzamento delle capacità e delle proprie competenze per affermare sempre di più il loro ruolo come co-decisori nei processi di salute”. L’obiettivo di “istituzionalizzare la partecipazione delle associazioni di pazienti nei processi decisionali pubblici in materia di salute è un’istanza condivisa e cara a tutte le associazioni, a prescindere dalla patologia di cui si occupano. Quindi – conclude Balzani – a questo punto noi auspichiamo che l’iter parlamentare si avvi il prima possibile”.