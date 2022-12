Pd: 3 ore di dibattito al Comitato costituente, confronto su manifesto 2007

Dicembre 1, 2022

Roma, 1 dic. (Adnkronos) – Nelle tre ore di dibattito su contenuti e obiettivi nella riunione del comitato costituente del nuovo Pd, la prima parte di confronto si è focalizzata sulla Carta del 2007, il manifesto dei valori alla base dell’atto di nascita del Partito democratico. “Chi l’ha giudicata bella ma datata, chi troppo legata ad un tempo in cui globalizzazione e liberalizzazioni erano concetti solo positivi e dominanti”, si riferisce.

Discussione ancora aperta sull’ampiezza del documento da elaborare. Breve (cioè più breve di quella del 2007) o più ampio? Quanto ai contenuti oggi c’è stato un focus su lotta alle disuguaglianze e sviluppo sostenibile come possibile filo conduttore che leghi tutto. Nei prossimi giorni si lavorerà in 4 sottocomitati: Dimensione internazionale, Crisi della democrazia, partecipazione e stato di diritto, Sviluppo ambientalmente e socialmente sostenibile e lavoro e Società giusta e inclusiva, diritti, beni comuni (scuola, sanità).

Ci sarà un dialogo coi territori attraverso la Bussola e la consultazione con circoli e aderenti. Il 16 dicembre e il 13 gennaio prossime riunioni già fissate della plenaria del Comitato. Ed è in corso un lavoro di raccordo con le Carte dei Valori di altri ‘partiti fratelli’ in giro per l’Europa.