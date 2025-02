Pd: a marzo convegno De Micheli con Schlein e Gentiloni su lavoro e persone

19 Febbraio 2025

Roma, 19 feb. (Adnkronos) – “‘Prima le persone: capire il presente per costruire il futuro’. È questa la prospettiva del convegno promosso da Rigenerazione Democratica, in programma a Roma sabato 15 marzo, che vedrà la presenza della segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein, dell’ex commissario europeo agli Affari economici e monetari Paolo Gentiloni e di parlamentari italiani ed europei”. Si legge in una nota.

“Rigenerazione Democratica, l’associazione che ha accompagnato dal 2022 la candidatura di Paola De Micheli alla segreteria nazionale del Partito democratico, si è posta come luogo di libera discussione e confronto su alcuni temi chiave del nostro tempo, con l’obiettivo di offrire una lettura moderna della società e un contributo di innovazione politica al Partito Democratico. Con questo appuntamento, il primo di un ciclo di incontri, si affronteranno temi di natura economica e sociale relativi al lavoro e alle politiche industriali con una prospettiva che proverà a essere non autoreferenziale”.

“Nel corso della mattinata che si aprirà alle 10 a Roma, all’Unahotels Decò Roma (via G. Amendola, 57), si susseguiranno numerosi panel con interventi di esperti, esponenti delle professioni, delle categorie economiche e del sindacato: la riflessione prenderà le mosse dal quadro economico internazionale per toccare le politiche industriali, l’impatto dell’Intelligenza Artificiale sui lavoratori, l’occupazione femminile e l’incremento reddituale. Il programma dettagliato verrà reso noto con successiva comunicazione”.

“Solo nella prospettiva del miglioramento delle condizioni di vita delle persone – sottolinea Paola De Micheli – le istituzioni democratiche europee potranno rafforzarsi e rigenerarsi. I temi legati alle novità nel mondo del lavoro, alla carenza nel Paese di politiche industriali e di prospettive per l’impresa di qualità, in un quadro di accelerazione della presenza della Intelligenza Artificiale nella nostra quotidianità, sono sempre più dominanti nella prospettiva dei bisogni dei prossimi anni. Un’Europa che vuole rafforzarsi nella mutata prospettiva geopolitica deve cambiare al suo interno, con un nuovo protagonismo dei progressisti. Per questo la sinistra che ha a cuore il rafforzamento della democrazia deve continuare a occuparsi delle trasformazioni economiche e della generazione di qualità reale della vita di tutte e tutti”.