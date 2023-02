Pd: a Milano 305 seggi e oltre 1.500 volontari per le primarie di domenica prossima

Febbraio 20, 2023

Milano, 20 feb. (Adnkronos) – Sedi di associazioni, sindacati e organizzazioni come Cig Arcigay, Acli, Arci, Anpi e gruppi scout, ma anche spazi più insoliti come un parrucchiere e una rosticceria kebab nel cuore del quartiere di San Siro, luoghi di cultura come la Libreria popolare di via Tadino e di aggregazione come l’Ostello Bello Grande e Mare Culturale Urbano. Saranno 305 i seggi allestiti in tutta la città metropolitana di Milano per le primarie di domenica prossima, 26 febbraio. Di questi seggi, in cui si alterneranno dalle 8 alle 20 più di 1.500 volontari, 112 saranno a Milano città.

Non solo gazebo e circoli, quindi; molte urne saranno posizionate anche all’interno di bar, ristoranti, locali privati e negozi, inclusi il Cam Scaldasole, nel complesso di case popolari e lo spazio Comasina C’Entro, nella piazza tattica Gasparri: “Ancora una volta garantiamo una presenza capillare, quartiere per quartiere, comune per comune -spiega la deputata e segretaria del Pd Milano, Silvia Roggiani-. Lo facciamo grazie alla disponibilità di iscritti e non, che si stanno prestando con entusiasmo e dedizione a questa fase così importante per il Partito democratico. La nostra comunità si mostra ancora aperta e presente sul territorio”. Con la mobilitazione di domenica si concluderà “forse uno dei percorsi congressuali più importanti del Partito democratico, sin dalla sua nascita -sottolinea Roggiani-. Qualsiasi sarà il risultato, tra una settimana il Pd, unito, continuerà la sua battaglia politica, a partire dall’opposizione in parlamento e nelle piazze a questo governo di destra. Auguro a tutte e tutti buon voto”.

Nella giornata di ieri sono terminate le convenzioni di circolo, la penultima fase del congresso, che antecede le primarie, dedicata agli iscritti. A Milano metropolitana l’affluenza è stata di poco sotto il 70% all’interno dei 158 circoli. I risultati: 14,6% Gianni Cuperlo, 41,2% Stefano Bonaccini, 2,9% Paola De Micheli, 41,3% Elly Schlein. Prossimamente, sul sito del Partito democratico milanese, sarà implementato il ‘cerca seggio’.