Pd: affossò ‘legge Zaia’ su fine vita, a Verona revoca incarico a Bigon**

Gennaio 25, 2024

Roma, 25 gen. (Adnkronos) – Anna Maria Bigon, la consigliera regionale che con il suo voto in dissenso dal Pd fu determinante per la bocciatura della ‘legge Zaia’ sul fine vita, è stata destituita dall’incarico di vicesegretario provinciale dei dem di Verona. “E’ una mia scelta, una scelta politica”, spiega il segretario provinciale, Franco Bonfante, e anche un “atto di trasparenza” nei confronti degli elettori. “Non ho condiviso la decisione di Bigon -spiega interpellato dall’Adnkronos-, specie nel metodo. Non si poteva far finta di nulla”.