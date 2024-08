Pd: al via la festa dell’Unità, Schlein ‘facciamo vincere il cambiamento’

23 Agosto 2024

Roma, 23 ago (Adnkronos) – “La Festa di quest’anno si svolge alla vigilia di una stagione densa di sfide non solo nazionali ma anche locali: si voterà in Liguria e Umbria, regioni in cui ci sono tutte le condizioni per archiviare le disastrose esperienze della destra e far vincere il cambiamento, e in Emilia Romagna, dove dopo il lavoro straordinario di Stefano Bonaccini, sosteniamo Michele de Pascale per proporre con tutta la coalizione un progetto di innovazione e buon governo”. Lo scrive la segretaria del Pd Elly Schlein nel messaggio di presentazione della festa nazionale dell’Unità, che prende il via oggi a Reggio Emilia per chiudere l’8 settembre.

“Questa edizione cade in una fase cruciale per il futuro del Paese: la destra sta cercando di manomettere la Costituzione attraverso il combinato disposto di due riforme tanto pasticciate quanto pericolose, frutto di un cinico baratto fra la ‘capocrazia’ del premierato e il secessionismo leghista”, scrive la Schlein sottolineando tra l’altro che “in questo scenario assume un particolare significato ritrovarsi a Reggio Emilia, città del tricolore, simbolo dell’unità d’Italia, e terra profondamente legata a due meravigliose figure di costituenti, Nilde Iotti e Giuseppe Dossetti”.

La segretaria evidenzia i tratti della festa, “uno spazio accogliente, il luogo del confronto, del dialogo, del mescolamento delle culture che abitano il Pd e allo stesso tempo un’occasione di ascolto nei confronti del Paese, del mondo dell’impresa, del lavoro, del volontariato e della cultura”, e sottolinea: “Il filo conduttore è il principale compito che ci attende: leggere la società italiana e costruire l’alternativa. Lavoriamo con metodo testardamente unitario ad una proposta aperta, per far maturare convergenze e alleanze con le forze politiche, i movimenti, le associazioni, i cittadini e le cittadine che non si riconoscono in questa destra rancorosa e reazionaria, partendo dalla difesa della Costituzione e dall’impegno per i diritti, per il lavoro, per la scuola e la sanità pubblica, per la giustizia sociale e climatica”.