Pd: al via voto nei Circoli, iscritti dem scelgono i due contendenti alle primarie

Febbraio 3, 2023

Roma, 3 feb (Adnkronos) – Il Congresso del Pd entra nel vivo, con le prime scelte concrete tra i 4 contendenti alla segreteria. Da oggi prendono il via i congressi nei Circoli dem. Gli iscritti e i militanti sono chiamati a confrontarsi sulle mozioni e, soprattutto, a votare per il candidato o la candidata che più li convince. “Buon voto a tutte e tutti”, si legge sui social del Partito democratico sottolineando la scadenza.

C’è tempo fino al 12 febbraio per esprimersi in tutta Italia tranne nel Lazio e in Lombardia: le due regioni alle prese con le amministrative hanno avuto una settimana in più, con il voto fino al 19 febbraio. Il passaggio nei Circoli è fondamentale nell’iter congressuale, perchè sono loro a scegliere chi tra Stefano Bonaccini, Gianni Cuperlo, Paola De Micheli e Elly Schlein proseguirà fino ai gazebo e chi si fermerà qui.

“Risultano ammessi alle primarie aperte a tutti gli elettori per la scelta del segretario nazionale, i due candidati a segretario nazionale che abbiano ottenuto più voti tra gli iscritti”, specifica lo Statuto dem. Il risultato delle votazione nei Circoli “è comunicato ufficialmente dalla Commissione nazionale per il congresso entro tre giorni dal termine delle votazioni stesse”. Ma in forza della deroga per Lazio e Lombardia, in realtà, il verdetto definitivo tarderà di una settimana.

(Adnkronos) – Al voto nei Circoli, novità di questo Congresso costitutivo, partecipano non solo gli iscritti al Pd ai sensi dello Statuto (quelli che hanno rinnovato o i nuovi che hanno preso direttamente la tessera dem) ma anche gli iscritti a partiti, movimenti o associazioni che hanno aderito al processo costituente e che si sono iscritti al Pd.

“Oggi prendono il via i congressi nei circoli. Il @pdnetwork è l’unico partito in Italia, in cui iscritti e militanti, si confronteranno e voteranno per la mozione del candidato o della candidata che più li convince. Buon voto a tutte e tutti”, ha scritto su Twitter Paola De Micheli.