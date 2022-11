Pd: Alfieri, ‘Congresso vero per ridisegnare indentità e ritrovare le persone’

Novembre 28, 2022

Roma, 28 nov (Adnkronos) – “Sono tra quelli che più ha insistito per accelerare i tempi del congresso. Anche perché se non lo facciamo noi il congresso ce lo aprono i giornali e io penso che la nostra comunità non meriti questo ma si meriti di poter discutere”. Lo ha detto il vice presidente vicario dei senatori del Pd Alessandro Alfieri ai microfoni di radio Immagina.

“Per quello penso che dobbiamo avviare la nostra discussione in fretta partendo da un presupposto necessario e comune che è quello di fare, e di guidare, l’opposizione al governo della destra e di dare risposte ai tanti nostri amministratori e ai nostri militanti sul territorio -ha spiegato Alfieri-. La sfida che abbiamo davanti è questa. Ricostruire la nostra identità a partire dall’opposizione al governo Meloni”.

“Dobbiamo fare un congresso vero, in tempi ragionevoli, e su questo abbiamo raggiunto negli organismi dirigenti una sintesi, in cui mi auguro ci sia una apertura del partito a tutti quelli che vorranno contribuire a ridisegnare l’identità di una moderna forza progressista e riformista, che riconquisti credibilità, ritrovi umiltà e venga percepita vicina alle persone, perché forse abbiamo perso un po’ di connessione sentimentale con il popolo e con le realtà che vivono giorno per giorno gli italiani”, ha sottolineato Alfieri.