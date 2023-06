Giugno 19, 2023

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – “Basta retorica renziani e anti renziani. Chiariamolo una volta per tutte. Noi riformisti abbiamo fondato il Pd, lo abbiamo difeso dalle scissioni e qui restiamo. Fatevene una ragione e mettetevi il cuore in pace”. Così Alessandro Alfieri in Direzione Pd secondo quanto viene riferito.