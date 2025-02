Pd: Alfieri nuovo coordinatore di Energia Popolare**

7 Febbraio 2025

Roma, 7 feb. (Adnkronos) – Il senatore Pd, Alessandro Alfieri, è il nuovo coordinatore di Energia Popolare, l’area politica nata a sostegno di Stefano Bonaccini all’ultimo congresso Pd. La nomina di Alfieri, su proposta dello stesso Bonaccini, è stata decisa in una riunione della componente dem oggi a Roma “che aveva il compito di strutturare più compiutamente Energia Popolare a livello nazionale e territoriale”.

All’incontro -si spiega- hanno partecipato oltre 200 tra parlamentari nazionali ed europei, amministratori regionali e locali, dirigenti nazionali e territoriali del partito. All’odg “il punto sulla situazione politica” e la “necessità di strutturare ulteriormente un’area politico culturale riformista, impegnata a rafforzare il profilo di governo del Pd e a promuoverne il profilo plurale. Profilo che intendiamo difendere rispetto ad iniziative divisive che, viceversa, ci porterebbero indietro di vent’anni. Energia popolare intende proseguire nel proprio impegno unitario dentro il partito, con l’obiettivo anzitutto di contribuire alla proposta programmatica del Pd e alla costruzione di una credibile alternativa di governo”.

In questo senso, sabato 22 febbraio, a Bergamo l’area promuoverà con “Giorgio Gori e Vincenzo Colla il convegno ‘Innovare per tornare a crescere’ su transizione ecologica e politiche industriali. E a seguire altre iniziative: a marzo in Toscana con Simona Malpezzi e Brenda Barnini promuoveremo un incontro sugli strumenti per contrastare la povertà educativa e a maggio a Roma con Marco Granelli, Alessandro Onorato e Valeria Valente quello sui temi della sicurezza e della coesione sociale”. Alla riunione, oltre 50 interventi, da Gori a Lorenzo Guerini, Graziano Delrio, Antonio Decaro, Simona Malpezzi, Eugenio Giani, Simona Bonafè, Sandra Zampa, Anna Maria Furlan, Dario Parrini e Piero De Luca, tra gli altri.