Pd: Alfieri, ‘sulla frontiera del cambiamento, parliamo all’Italia profonda e rassicuriamola’

28 Novembre 2024

Roma, 28 nov (Adnkronos) – “Dobbiamo parlare all’Italia profonda. In segreteria parlavo di un viaggio nella provincia italiana, dobbiamo stare sulla frontiera del cambiamento”. Lo ha detto il senatore del Pd Alessandro Alfieri nel suo intervento alla Direzione del Pd.

“Se non vogliamo che gli imprenditori della paura abbiano successo, alla speranza di cambiamento dobbiamo affiancare la rassicurazione sul fatto che la vita non venga stravolta. Abbiamo bisogno di parlare a chi è preoccupato per i temi della sicurezza, per il fisco, la burocrazia. Dobbiamo parlare di crescita alle Pmi che ci chiedono questo”, ha sottolineato Alfieri sottolineando: “Siamo e saremo più competitivi in quel territori più spaventati dal cambiamento se, per portare le nostre 5 priorità, sapremo rassicurarli”.

Sul voto Ue, Alferi ha spiegato: “Ci siamo caricati sulle spalle una responsabilità non scontata” ma “il Pd è abituato a mettere davanti gli interessi del Paese prima di quelli di bottega. Lo dobbiamo rivendicare”.