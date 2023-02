Pd: appello Cuperlo al voto utile, ‘è investimento per il dopo’

Febbraio 17, 2023

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “Care amiche e cari amici, un appello sincero per il voto nei circoli. In questi ultimi tre giorni serve un voto utile, un investimento per il dopo: noi non abbiamo accettato l’idea che tutto potesse risolversi in un derby. Questo partito ha bisogno di pluralità”. Così Gianni Cuperlo in un video sui social.

“Ci sono ancora centinaia di circoli, in Lazio e Lombardia che sono chiamati ad esprimersi e il mio appello è legato all’idea che ci siano ormai due candidature in campo, quelle che ragionevolmente andranno alle primarie del 26 febbraio. Sono quelle di Stefano Bonaccini ed Elly Schlein. Allora, perchè tornare a chiedervi di votare la proposta che abbiamo messo in campo? La risposta è perchè serve. Serve molto. L’appello è per un investimento per il dopo”.

“Vi chiedo il voto utile nei circoli perché noi possiamo aiutare ad arricchire la discussione. Non esistono soluzioni salvifiche. La stagione della rottamazione e del leader efficace non è bastata, così come il ‘nuovismo’. La nostra piattaforma politica e la passione che mettiamo in campo passa per il riconoscimento della pluralità e della ricchezza delle idee, costruendo unità della classe dirigente e della base. Se volete e potete andate nei circoli e date una mano affinché questo partito prenda davvero il sentiero del rinnovamento più profondo”.