Pd: appello Schlein sui social, ‘iscrivetevi entro domani per cambiare partito’

Gennaio 30, 2023

Roma, 30 gen. (Adnkronos) – “Mancano meno di 24 ore al termine del 31 gennaio alle 12 per iscriversi al Partito Democratico per votare nella prima fase del congresso, la più bella, quella in cui non si tratta di mettere una X accanto a un nome, ma di andare nei circoli dove si discutono le mozioni e le candidature e solo le due candidature più votate poi si confronteranno alle primarie del 26 febbraio dove potranno votare tutte le elettrici e gli elettori che lo vorranno fare. Abbiamo bisogno di voi adesso, per cambiare questo Pd, iscrivetevi”. Così la candidata alla segreteria Pd Elly Schlein, in un video appello postato sui social.