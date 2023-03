Marzo 12, 2023

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – Standing ovation per Elly Schlein al suo ingresso nella sala, gremita, che ospita i delegati della assemblea dem. La neo segretaria ha salutato e abbracciato gli sfidanti al congresso seduti in prima fila Paola De Micheli, Gianni Cuperlo e quindi Stefano Bonaccini. In prima fila anche Enrico Letta con Roberto Gualtieri e Roberto Speranza.