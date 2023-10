Pd: Ascani, ‘avanti con nostre proposte per mettere a nudo incapacità governo’

Ottobre 5, 2023

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – “Alla prova della manovra di bilancio la destra sta mostrando l’assenza di una visione per la crescita e per la tutela delle fasce più deboli. Per questo è, come sempre, alla ricerca del nemico da additare e di qualcuno su cui scaricare la colpa dei propri errori”. Così Anna Ascani, vicepresidente della Camera.

“Le nostre proposte, in particolare per l’introduzione del salario minimo e per la difesa della sanità pubblica, su cui siamo impegnati in Parlamento e nel Paese, stanno mostrando che al di là della propaganda e dell’autocelebrazione il governo è incapace di dare le risposte necessarie. Proseguendo su questo terreno, come ricordato in direzione dalla Segretaria, e rilanciando la mobilitazione avviata quest’estate, renderemo ancora più forte e incisiva l’alternativa alla destra”.