Novembre 3, 2022

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – “Enrico Letta è fortemente motivato a dare una mano per far funzionare il nostro Congresso, non si è dimesso perché vuole che questo percorso avvenga nel modo migliore possibile”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la vicepresidente della Camera e del Pd Anna Ascani.