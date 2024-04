Pd: Ascani, ‘rispettare comunità politica e costruire centrosinistra affidabile’

8 Aprile 2024

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – “L’avvicinarsi delle elezioni europee sta provocando qualche sussulto di troppo. È evidente che se si vuole battere il centrodestra bisogna costruire nel centrosinistra una coalizione coesa in cui tutti gli interlocutori siano affidabili. Quello che è avvenuto in queste ore ha provocato delle reazioni, ma mi auguro che, a bocce ferme, si sia in grado di ricostruire e abbassare i toni. Alcune cose che sono state dette sulla mia comunità politica sono oggettivamente sopra le righe: il Partito democratico è fatto di migliaia di persone oneste, perbene, che hanno consentito a Elly Schlein di diventare segretaria, così come, qualche anno fa, hanno consentito a me di fare la parlamentare. Queste persone meritano rispetto”. Così la vicepresidente della Camera, Anna Ascani, intervenendo a ‘Specchio dei tempi’ su RaiNews.

“Poi, naturalmente, chi sbaglia deve pagare. Vale per tutti i partiti, sia per quelli che hanno una Ministra al governo accusata di aver utilizzato la cassa integrazione Covid facendo lavorare i dipendenti, sia per il nostro, che ha già un codice etico molto rigido, nel caso di persone accusate di voto di scambio, che è una cosa gravissima. Per questo, l’assessora indagata, alla quale auguro di dimostrare la propria innocenza, si è immediatamente dimessa. Nel Pd funziona da sempre così. Tutto questo, però, non deve infangare un’intera comunità politica, il nostro patrimonio più prezioso, che continuerò a difendere, sempre”, ha concluso la deputata Pd.