Pd: Ascani, ‘Sassoli gigante della politica contemporanea’

Novembre 23, 2023

Roma, 23 nov. (Adnkronos) – “David Sassoli ha acceso una speranza per chi fa politica. Con le sue idee e le sue azioni, le parole forti e i gesti temerari, il tratto sempre disponibile per alleati e avversari, la fede nella possibilità di trovare un punto di incontro”. Così Anna Ascani, vicepresidente della Camera, intervenendo all’evento di commemorazione ‘Il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli, l’unità dell’Europa, la dignità della persona’ alla Camera dei deputati.

“E non è necessario essere come lui cattolici democratici, credere fermamente che la ‘politica è la più alta forma di carità’ o essersi alimentati a quel personalismo cristiano che ne ha permeato la formazione e, infine, aver attraversato da protagonista la lunga stagione che nel centrosinistra ha condotto al Partito democratico”.

“Basta credere – proprio come lui – che non c’è altra strada dalla politica per far germogliare libertà, giustizia, pace, rispetto per la terra nostra casa comune. Viviamo un tempo di cui si dice che camminiamo sulle spalle dei giganti – quelli venuti prima – che hanno ricostruito la democrazia in Italia e in Europa. Che hanno creato il Welfare State. Che hanno combattuto e vinto la lotta contro malattie, fame e miseria nera. E contro la guerra. È tutto vero. Ma se dentro le generazioni dei ‘venuti dopo’ nasce un gigante perché non dirlo, non gridarlo? Io penso che David sia stato come uno di quei giganti. Ci manca molto”.