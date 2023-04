Pd: Barca, ‘Schlein? Non prendo tessera ma tanti guardano a nuovo corso’

Aprile 3, 2023

Roma, 3 apr. (Adnkronos) – “Che Elly Schelin abbia coraggio è evidente, sennò non avrebbe presentato la sua candidatura alla guida del Pd. La sua diagnosi ha la forza che il vertice del partito non aveva da tempo, misurandosi con le ragioni delle disuguaglianze”. Così l’economista e coordinatore del Forum Disuguaglianze e diversità Fabrizio Barca ospite a Otto e mezzo su La7.

“Dopo la crisi finanziaria, quella pandemica e quella climatica tutti dicono che non torneremo indietro, dobbiamo cambiare. Lei sostiene questa linea ed è radicale in questo senso. Non prenderò tessera Pd, faccio altre cose nella mia vita, ma in tanti guardano al nuovo corso del Partito democratico. Ci sono mille diverse Italie che aspettano, e Schlein dice ‘vi ascolto'”.