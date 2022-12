Pd: Bazoli, ‘errore rimettere in discussione manifesto 2007’

Dicembre 1, 2022

Roma, 1 dic. (Adnkronos) – “Leggo che alla prima riunione del gruppo di lavoro incaricato di rivedere il manifesto dei valori del partito democratico alcuni dei cooptati si sono sentiti in dovere di criticare aspramente il manifesto del 2007, mettendone in discussione i fondamenti. Credo sarebbe un gravissimo errore rimettere in discussione quell’impianto, che certo deve essere aggiornato ma di sicuro non stravolto”. Così il senatore del Pd Alfredo Bazoli.

“Quel manifesto era l’esito di un lungo percorso iniziato con l’Ulivo, che prefigurava un partito plurale e riformista, capace di rappresentare una larga parte del paese. Venne redatto da figure autorevoli e indiscutibili, e tutti vi si riconobbero. Se si pensa di cogliere l’occasione per stravolgere l’impostazione che ha dato vita al partito democratico si parte col piede sbagliato, e invece di rilanciarlo si corre il rischio di indebolirlo ulteriormente”.