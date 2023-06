Pd: Benifei, ‘M5S ancora imbrigliato da Grillo ma non può risponderne Schlein’

Giugno 18, 2023

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – “Gli stessi esponenti di partiti politici almeno formalmente di opposizione che nei giorni scorsi spiegavano fra gli applausi della destra che Berlusconi è stato un leader straordinario che si è sempre battuto e sacrificato per la ‘giustizia giusta’, adesso attaccano la segretaria del PD per aver partecipato a una manifestazione contro la precarietà del lavoro, promossa da un Movimento 5 stelle ancora imbrigliato dai confusi e a volte fraintendibili comizi di Beppe Grillo delle cui parole evidentemente non può rispondere Elly Schlein”. A dichiararlo è Brando Benifei, capodelegazione Pd a Bruxelles in risposta alle critiche della destra.

“In questa situazione serve investire tempo e impegno nel rafforzamento del Partito Democratico, facendo un grande lavoro di squadra. Le discussioni di queste ore ci confermano che siamo noi la fondamentale alternativa a questa destra, l’unica in grado di fare da perno a una coalizione che può unirsi sulle battaglie da fare assieme per il lavoro, i diritti, lo sviluppo sostenibile e l’Europa democratica e federale”, conclude.