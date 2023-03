Pd: Benifei, ‘uniti per guidare opposizione e tornare a vincere’

Marzo 15, 2023

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “Domenica è stata una giornata importante per dimostrare che il Partito Democratico è in campo per guidare l’opposizione e tornare a vincere le elezioni. Il congresso è finito e dobbiamo tutti impegnarci per dare unità e forza al nuovo Pd: i fatti e le parole della Segretaria Elly Schlein e del presidente Stefano Bonaccini vanno nella direzione giusta.” Lo ha detto il capodelegazione del Pd all’Europarlamento Brando Benifei ai microfoni di Radio Immagina parlando dell’Assemblea Nazionale del Partito Democratico della scorsa domenica.

“Sarà fondamentale dare risposte alla domanda di cambiamento arrivata dalle primarie: le sintesi sono necessarie, ma è giusto che alcune scelte spettino alla Segretaria che mi sembra abbia tutta l’intenzione di dare seguito a questo mandato”.