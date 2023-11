Pd: Bersani e ex-Art.1 con Schlein per ‘Compagno è il mondo’, sabato 25 a Roma

Novembre 17, 2023

Roma, 17 nov. (Adnkronos) – Sabato 25 novembre prima iniziativa pubblica dell’associazione ‘Compagno è il Mondo’, fondata lo scorso giugno a Napoli durante l’assemblea di scioglimento di Articolo Uno. Dalle ore 10 alle ore 13 al cinema Farnese (Campo de’ Fiori 56) si terrà l’incontro ‘Lavoro e democrazia – per una legge sulla rappresentanza’.

Parteciperà la segretaria del Partito democratico Elly Schlein e concluderà i lavori Pier Luigi Bersani. Arturo Scotto, presidente dell’associazione e Maria Cecilia Guerra, responsabile Lavoro del Pd, apriranno la mattinata. Tra i relatori Michael Braun (Fondazione Ebert), Francesca Coin (sociologa, autrice del libro Le grandi dimissioni), Cristian Ferrari (segreteria nazionale Cgil), Michele Raitano (professore di Politica economica alla Sapienza di Roma), Alessandra Raffi (professoressa di Diritto del lavoro presso l’Università Cesare Beccaria di Milano).

“Compagno è il mondo non è una corrente che si aggiunge ad altre correnti – spiega il presidente Arturo Scotto – È lo strumento che ci siamo dati collettivamente per proseguire un lavoro di ricerca e di elaborazione che con Articolo Uno abbiamo portato avanti in questi anni. La centralità del lavoro e dei diritti, la sfida della giustizia sociale e ambientale, l’obiettivo della pace e del disarmo. Con questi temi vogliamo dare una mano a formare una generazione nuova per la sinistra e per il Paese”.