Giugno 1, 2022

Roma, 1 giu. (Adnkronos) – Pier Luigi Bersani e Matteo Renzi tornano al Nazareno. Solo in foto, però. Sono state appese nei corridoi del palazzo che ospita la sede nazionale del Pd, le foto di tutti gli ex-segretari. A partire da Walter Veltroni immortalato con Romano Prodi e poi tutti gli altri da Dario Franceschini in poi, Bersani e Renzi compresi. C’è anche Gugliemo Epifani, segretario ‘traghettore’ per sette mesi nel 2013, scomparso lo scorso anno.