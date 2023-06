Pd: Bersani, ‘non può fare alternativa da solo, Schlein generosa ora tocca a Conte’

Giugno 22, 2023

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – “Vedo in questi giorni che anche i commentatori più impensabili scoprono quel che ogni sano di mente ha ben chiaro: né il Pd né i 5stelle possono fare l’alternativa da soli. Allora il tema è: vogliamo farla, l’alternativa alla destra, sì o no? Se sì, c’è un solo metodo: parti da quel che ti unisce e rendi compatibile quel che ti differenzia o ti divide. Così hanno fatto la destra, l’Ulivo, l’Unione”. Così l’ex segretario dem, Pier Luigi Bersani, in un’intervista al quotidiano La Stampa.

A chi gli domanda se quindi Schlein abbia fatto bene ad andare da Conte in piazza, “mi pare normale – risponde Bersani – che un segretario, dentro questa logica dei sani di mente, pensi: ‘Accidenti, ci abbiam fatto un governo con Conte, nel momento più difficile della storia repubblicana, e lo abbiamo fatto con onore. Bè, non posso andarlo a salutare?’. Perché di questo si è trattato. Se un segretario non è in condizione di fare un gesto, c’è qualcosa che non torna”.

Quanto al leader del M5S, “Schlein ha dimostrato di essere generosa. Adesso tocca a Conte – secondo l’ex segretario dem -. E bisogna che tutti si rendano conto di una cosa: man mano che si disvela nel Paese cos’è la destra destra, sarà più avanti nella nobile gara di costruzione dell’alternativa non chi è più settario, ma chi sarà più generoso”.