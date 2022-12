Pd: Bersani, ‘rischio scissione c’è, ma io spero di più nelle ricomposizioni’

Dicembre 5, 2022

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – Una nuova scissione nel Pd? “I rischi sono tutti aperti. Io mi auguro di no, bisogna passare per un Pd nuovo e la costruzione di un campo progressista”. Lo ha detto Pierluigi Bersani a Agorà, su Raitre.

“La scissione noi l’abbiamo sempre vissuta come una espulsione da un partito totalmente snaturato in quella fase, da lì in poi abbiamo sempre dato una mano, comprese le ultime elezioni -ha spiegato Bersani-. Dopo Letta penso di essere stato quello che ha girato di più l’Italia, ho sempre dato una mano. Noi non siamo andati via da casa, da una idea di una sinistra di governo, siamo sempre lì”.

L’ex parlamentare ha sottolineato: “Io spero che più che scissioni possano esserci ricomposizioni di un popolo largo, plurale e che si riesca a lavorare per questo”. Sulla discussione sui valori, Bersani ha spiegato: “Se si pensa di risolvere la questione scegliendo un capo ogni tanto, non si risolve. Questo partito ha avuto 11 segretari da quando è nato, trovare un segretario non è il problema principale. E’ capire chi sei, dove vai, con chi sta, a chi ti rivolgi”.